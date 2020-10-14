في عيد ميلاد آشر .. عمره الحقيقي وحكاية خلافاته مع زوجته

يصادف اليوم الـ14 من شهر أكتوبر، عيد ميلاد النجم العالمي أشر الذي يعد من اهم نجوم الاغنية الأمريكية واشهرهم على الاطلاق .

وما لايعرفه الكثيرون عن آشر الذي يكمل اليوم عامه الـ 42، وتزوج من تاميكا فوستر في 2007 وانجبا طفلين ثم دخلا في خلافات مع بعضهما البعض وانفصلا واتهمته بأنه اب لا يهتم بأولاده لكي تحصل على الحضانة،ثم منح آشر بواسطة القضاء على الحضانة الأولية.

ويتبع أشرالنظام غذائي معين وهو الاعتماد على النباتات فقط وبدء تلك الخطوة منذ وفاة 2008.

أعلن النجم العالمي آشر عن استقباله لمولودته الجديدة من حبيبته Jenn Goicoechea من خلال صورة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر آشر في الصورة وهو يمسك يد طفلته التي اطلق عليها اسم Sovereign، وعلق قائلا: "نحن نشعر بالحب والامتنان لوصول ابنتنا الجميلة Sovereign".

وكان آشر دخل في علاقة مع Jenn Goicoechea في أكتوبر الماضي، بينما تم الإعلان عن الحمل في الصيف بعد أن شوهدت حبيبة مغني الراب الشهير ببطن منتفخ اثناء تجولهما في شوارع غرب هوليوود.

وتعد هذه الطفلة هي ثالث ابنة لـ آشير، حيث لديه ابن يدعى usher v الذي يبلغ من العمر 12 عاما وNiveya يبلغ من العمر 11 عاما.