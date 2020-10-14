وفاة محمود ياسين .. تعرف على تفاصيل أيامه الأخيرة

وعلم دوت الخليج أن تفاصيل الأيام الاخيرة في حياة محمود ياسين ، هو عدم التقائه بأبنائه عمرو ورانيا محمود ياسين في الفترة الاخيرة بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا ونقل العدوى اليه.
وصرحت رانيا محمود ياسين في حوار سابق لـ دوت الخليج ان لا يوجد علاج لمرض الزهايمر.
وتوفى الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.
ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، "الرصاصة لا تزال فى جيبي"، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة "السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية"، تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه "فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.
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