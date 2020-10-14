فنان عظيم وأستاذ كبير..آيتن عامر تنعى الفنان محمود ياسين

نعت الفنانة آيتن عامر الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

ونشرت آيتن عامر صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "اللهم ارحمة و اغفر له والهم اهله الصبر و السلوان ، #محمود_ياسين فنان عظيم و آستاذ كبير".

واعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك .

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".

يشار إلى أن الموت غيب الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.