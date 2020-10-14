هنا شيحة تنعى محمود ياسين : ستظل في عقولنا وقلوبنا جميعًا

نعت هنا شيحة ، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت هنا شيحه ، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.انا لله وانا اليه راجعون .. فتي الشاشة الاول

الاستاذ الكبير والقامة الفنية الكبيرة الاستاذ محمود يس في ذمة الله ..

وتابعت : " ستظل في عقولنا وقلوبنا جميعًا لان ذكرياتنا منذ الطفولة علي افلامك ..البقاء لله خالص عزائي للاسرة الكريمة " .

وغيب الموت الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح. وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف: " سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".