عمرو الليثي ناعيا محمود ياسين.. خير سفير للسينما والدراما المصرية

ببالغ الحزن والأسى نعى الإعلامى الدكتور عمرو الليثى الفنان القدير محمود ياسين الذى وافته المنيه صباح اليوم، الأربعاء، داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم اسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وقال الليثي: "إننا فقدنا قامة فنية وإنسانية عظيمة أثرى الساحة الفنية بأكثر من ٢٥٠ عملا فنيا من أروع الأعمال، والتي تظل باقية وخالدة في وجدان وذاكرة المصريين"، وقدم أهم الأعمال الدينية والتاريخية والوطنية، وسيذكر في تاريخ مصر والفن بحروف من نور وكان خير سفير للسينما والدراما المصرية.

وتوفى الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، "الرصاصة لا تزال فى جيبي"، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة "السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية"، تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه "فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.