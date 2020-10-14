الرصاصة لا تزال فى جيبي وحائط البطولات.. أفلام تحدث عنها الراحل محمود ياسين

وتحدث محمود ياسين ، فى الفيديو عن عشقه للمسرح، وتمنى ان يمثل دور شخصية تاريخية على المسرح ، وقال:"أنا قدمت شخصيات كتير عظيمة مثل عبدالله ابن سهير، الخليفة عمر بن عبدالعزيز، والدكتور طه حسين واتمنى تجسيد شخصية زى طارق ابن زياد".

وسألته مذيعة البرنامج عن دور شخصية مثلها ولم يرضى بها ثم حكى ورد قائلا:" من ضمن هذه الافلام كان فيلم "العربجى" وهو تقييم للسيناريو بعتز بيه جدا ولكن فى النهاية وصل الفيلم الى مستوى غير راضى عنه وهو من ضمن الحسابات الخطأ".

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والاخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.

فيلم الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة ، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و" روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.

وكان "حائط البطولات" آخر أفلام محمود ياسين التي أرَّخت لحرب السادس من أكتوبر، وأكثر جدلًا حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل.