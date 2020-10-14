إلهام شاهين عن محمود ياسين: فقدنا نجما كبيرا وشخصية عظيمة

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان القدير محمود ياسين الذي توفي اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت إلهام شاهين صورة للراحل محمود ياسين عبر انستجرام وعلقت قائلة : البقاء لله .. فقدنا نجم كبير وشخصية عظيمة .. الفنان محمود ياسين .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله .. خالص التعازى لزوجته الفنانه العزيزة شهيرة .. و إبنه عمرو و إبنته رانيا .. ربنا معاكم و يصبركم على فراقه .. كان فنان و إنسان محترم .. قدم لنا أعمال عظيمة ستظل خالدة.

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.