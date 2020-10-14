فقدنا رمزًا عربيًا أعطى الكثير.. تركي آل الشيخ ناعيًا محمود ياسين

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن حزنه الشديد لرحيل الفنان محمود ياسين الذي توفى صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وحرص المستشار تركي، على نعيه بكلمات مؤثرة من خلال حسابه الشخصي على "تويتر" وكتب قائلا: "انتقل الى رحمة الله الفنان الكبير محمود ياسين عزائي الحار لـ عائلته الكريمة وشعب مصر الشقيق، فقدنا رمزًا عربيًا أعطى الكثير".

من جهة أخرى، بدأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقا للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية.

ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ، أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين لإزالة ورم في المخ، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

يذكر أن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، عرض على الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة، أن يعمل معه في فيلمه الجديد الذي يصوره حاليا.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "فيسبوك"، "بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة يكون ليه دور في الفيلم اللي شغال عليه الان، اذا شرفنا ووافق على الورق.