وفاة المطرب طاهر مصطفى

وكتبت مي فاروق عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "لا إله إلا الله طاهر مصطفى في ذمة الله كان من أعذب الأصوات وكان معجزه في طفولته اللهم ارحمه واغفرله والهم اهله وذويه الصبر".

وكانت المطربة مي فاروق تصدرت مؤشر البحث في جوجل بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث فاجأت الجمهور بخسارة وزن ملحوظة.

ونجحت مي فاروق في خسارة 30 كيلو من وزنها، وكشفت سر فقدانها للوزن حيث قالت: "أجريت عملية وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته وهو فقدان الوزن".

وأضافت مي فاروق: "فكرت في هذا الأمر منذ 6 سنوات وجربت اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة ولكني فشلت".

وتابعت مي فاروق: "قررت إجراء العملية وفي البداية كان الأمر متعبا ولكنني تأقلمت مع الوضع، ووصلت إلى الوزن الذي أريده وفقدت 30 كيلو من وزني".