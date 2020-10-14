موجز السوشيال.. نجوم الفن يبكون محمود ياسين.. موعد جنازة بطل الرصاصة لا تزال في جيبي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نعى الفنان أحمد حلمي الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ79 عاما.

نعت الاعلامية اسعاد يونس الفنان القدير محمود ياسين الذى وافته المنية الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

أعلنت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الكبير.

نعى الفنان خالد النبوي الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

نعت الفنانة أصالة الفنان القدير محمود ياسين الذي توفي اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.