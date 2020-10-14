نجوم الفن يبكون الفنان محمود ياسين ونجله يعلن تأجيل مراسم الجنازة والعزاء

وفاة محمود ياسين اليوم الأربعاء صدمت عدد كبير من محبيه وأصدقائه الذين عبروا عن محبتهم ومدى افتقادهم له من خلال تدوينات النعي التي كتبوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن أعلن نجله عمرو محمود ياسين الخبر الحزين، وكشف تفاصيل الجنازة والعزاء.

تأجيل جنازة وعزاء محمود ياسين

عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين كشف في تدوينة له على فيسبوك، عن أنه تم تأجيل مراسم الدفن والعزاء لتقام غدًا الخميس بدلًا من اليوم الأربعاء، فكتب: "لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس 15 أكتوبر عقب صلاة الظهر"، وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعاً".

سوسن بدر وكندة علوش تودعان محمود ياسين

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ونعى الفنان الكبير عدد من النجوم ومن بينهم الفنانة سوسن بدر التي كتبت عبر انستجرام: "وداعًا محمود ياسين.. البقاء لله"، فيما كتبت كندة علوش: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. البقاء لله في النجم العملاق العظيم بفنه وأخلاقه واحترامه وثقافته محمود ياسين خالص التعازي لأهله وأسرته ومحبيه".

ليلى علوي ومحمد هنيدي ينعيان محمود ياسين

الفنانة ليلى علوي كتبت عبر فيسبوك: "وداعا فتى الشاشة الأول وهرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي وصاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة.. إلى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط الى الخليج".

أما الفنان محمد هنيدي فكتب أيضًا على فيسبوك: "اليوم بنفقد فناننا الكبير محمود ياسين.. مش هننساك ولا هننسى صوتك.. ربنا يرحمك يارب.. البقاء لله".

رسائل مؤثرة من دينا وإسعاد يونس ونجلاء بدر

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إسعاد يونس نعت زميلها الفنان الراحل وكتبت: "في أمان الله يا أستاذ، سلم عالحبايب"، أما الفنانة نجلاء بدر فكتبت: "وداعا يا سيد الفن.. وداعا يا نبض الروايات.. وداعا يا حب القلوب.. لا إله إلا الله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونعته الفنانة دينا وقالت: "وداعا محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنان محمود ياسين في ذمة الله، تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

دنيا سمير غانم وريهام عبد الغفور

دنيا سمير غانم كتبت أيضًا: "البقاء لله الأستاذ العظيم محمود ياسين ربنا يرحمه ويغفر له.. خالص التعازي لأسرته الكريمة ربنا يصبرهم يا رب"، بينما كتبت ريهام عبد الغفور: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المثقف الأستاذ محمود ياسين.. الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله وكل حبايبه.. في الجنة إن شاء الله.. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

الفنان حسن الرداد كتب: "رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين الذى امتعنا وأمتع الملايين بأعمال رائعة هادفة، اللهم صبر اهله وادخله الجنه مع الابرار"، بينما كتبت زوجته الفنانة إيمي سمير غانم: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. ربنا يرحمه ويغفر له يارب .. فنان عظيم".