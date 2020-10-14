فيديو عايض يوسف يعلق على أنباء انفصاله عن هبة الحسين..والأخيرة ترد:"طلقتني من ورايا؟"

عايض يوسف وهبة الحسين تصدر اسمهما مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، بعد انتشار أنباء انفصالهما، حيث دشن البعض هاشتاج "عايض يطلق هبة" على تويتر، والذي تصدر الترند في المملكة العربية السعودية.

عايض يوسف يعلق على شائعة انفصاله عن هبة الحسين

عايض يوسف المغني السعودي قرر التعليق على الأخبار المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة السعودية هبة الحسين بعد أسابيع من عقد قرانهما، حيث قابل الأمر بسخرية، ونشر عبر حسابه على سناب شات مقطع فيديو ظهر فيه وهو يضحك مع زوجته ونفى أمر طلاقهما وأكد أنه علم بتلك الأخبار فور عودته للمنزل، من جانبها ظهر صوت هبة حسين وهي تضحك بشدة وتقول: "طلقتني كده من ورايا؟".

عايض يوسف سخر من مروجي شائعة طلاقه

عايض يوسف شارك أيضًا في الهاشتاج المنتشر، وكتب عبر تويتر: "رجعت البيت حصلت هبة تقول لي عن الهاشتاق قلت اشارك معكم عايض يطلق هبة، مدري مين اللي مسوي الهاشتاق، بس ما اقدر اقول إلا الله يهديه".

وتابع عايض في تغريدة أخرى ينتقد فيها كل من أطلق تلك الشائعة وقال: "لما تكون شغلهم الشاغل في أبسط تفاصيلك تأكد أنك مبدع وإبداعك ينقلب غيض على من ينافسك أو يتمنى إنكسارك".

زواج عايض يوسف وهبة الحسين

عايض يوسف وهبة الحسين قد أعلن كل منهما عن زواجهما في بداية شهر سبتمبر الماضي، وقد تسبب الخبر في جدل واسع بسبب عدم الكشف عن أي تفاصيل قبل حفل زفاف الثنائي حيث تعرضا لحملة هجوم من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل دونا الحسين شقيقة الفنانة والإعلامية هبة الحسين ترد على هذه الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له شقيقتها وزوجها الفنان عايض يوسف بعد حفل الزفاف، ووصفت حملة الهجوم على شقيقتها بـ"الحقد والحسد".

دونا الحسين أكدت في الفيديو الذي نشرته أنها تتوقع عدم توقف المهاجمين لزواج عايض يوسف وهبة الحسين، واصفة ما يتعرضان له من هجوم بأنه من قبل حاسدين فقالت: "لا اعرف ما هو الرد الأفضل على هؤلاء المهاجمين لأنني لا أتوقع أن يتوقفون بعد تعليقي هذا، لأن المريض سوف يظل مريض للأبد، ولكن اقول الله يعينكم على نفسك لأنكم لن تعيشون الفرحة ولا تعرفون معنى السعادة بسبب كمية الحقد والحسد في قلوبكم".