5 معلومات عن مسلسل "نمرة اتنين" أحدث أعمال "شاهد"..7 مخرجين و12 نجمًا ويبدأ عرضه نهاية أكتوبر"

منصة شاهد تواصل الترويج لأحدث أعمالها الدرامية الأصلية وهو مسلسل "نمرة اتنين" الذي من المقرر أن يطرح قريبًا ويضم عدد كبير من أشهر نجوم الوطن العربي، من بينهم منة شلبي ونيللي كريم وعمرو يوسف وآخرين.

تفاصيل وموعد عرض مسلسل "نمرة اتنين"

وبدأت منصة شاهد في الترويج لمسلسل "نمرة اتنين"، خلال الأيام الماضية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر عرض المسلسل ابتداءًا من يوم 29 أكتوبر الجاري، وهو عمل درامي جديد، ينتمي لنوعية الـ8 حلقات المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، ويعرض القصص بطريقة شيقة وجذابة.

أبطال "نمرة اتنين"

تضم كل حلقة من حلقات مسلسل "نمرة اتنين" أبطالًا مختلفين، ومن أهم نجوم المسلسل المنتظر نيللي كريم ومنى زكي وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدواني وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم وصبا مبارك وأحمد السعدني وأروى جودة، وهذا يعد من المرات النادرة التي يجتمع فيها هذا العدد من النجوم في عمل واحد.

فريق إخراج وكتابة المسلسل

إخراج مسلسل "نمرة اتنين" أُسند لـ7 مخرجين وهم طارق العريان، وتامر محسن، وهادي الباجورى، وهاني خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار، وآدم عبد الغفار، حيث يتولى كل مخرج إخراج إحدى حلقات العمل، كما أن هناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم مريم نعوم ووائل حمدي وسماء عبد الخالق وسارة طيبة.

أماكن تصوير "نمرة اتنين"

انتهى صناع المسلسل من تصوير بعض حلقات العمل الذي يتم تصويره بين عدد من الدول، منها المملكة العربية السعودية ومصر وتحديدًا في القاهرة والجونة، والعاصمة اللبنانية بيروت، وغيرها، حيث انتهت نيللي كريم من التصوير تمامًا في دولة لبنان ويقوم بإخراج القصة الخاصة بها المخرج تامر محسن.

عمرو يوسف وآسر ياسين

الفنان عمرو يوسف سيتعاون للمرة الثانية مع المخرج طارق العريان، بعد فيلم "ولاد رزق"، وذلك من خلال حكاية "الناحية التانية"، والتي تعد أول عمل تلفزيوني يخرجه طارق العريان، وحمس عمرو يوسف الجمهور بعدما ظهر في الإعلان الترويجي للحلقة، وقال فيه: "يا ترى أنهي الأهم.. إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه ولا يبقى عارف هو مش عايز إيه".

النجم آسر ياسين يشارك في حكاية "في أمل"، مع الفنانة أروى جودة، وسيقوم بإخراج القصة المخرج هاني خليفة، وظهر آسر في البرومو التشويقي للحلقة وقال: "طول عمري مش بحب الاختيارات عشان انت مش بتختار بس هتكسب ايه انت كمان هتختار هتخسر ايه"