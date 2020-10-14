تفاصيل الأيام الاخيرة في حياة الفنان محمود ياسين .. زوجته منعت أبنائه من رؤيته ولم يتذكر زملائه إلا بصعوبة

وفاة الفنان محمود ياسين خبر أفجع الوسط الفني وجمهوره صباح اليوم بعد معاناته مع أمراض الشيخوخة وبينها مرض الزهايمر الذي عانى الراحل منه في سنواته الأخيرة الى جانب متاعب صحية أخرى، وغاب كلياً عن الظهور على الأضواء واكتفت عائلته طيلة الفترة الماضية بنشر بعض التدوينات على صفحته على الفيسبوك وذكريات صوره وأفلامه، بينما كشفت زوجته الفنانة شهيرة في اغسطس الماضي خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل محزنة حول حالته الصحية.

نستعرض معكم الأيام الأخيرة في حياة الفنان محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم عن عمر 79 عاما بعد معاناة مع المرض

الفنانة المعتزلة شهيرة كشفت في شهر اغسطس الفائت تفاصيل محزنة حول حالة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين في تصريحات لها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي وتحدثت حينها عن معاناته مع مرض الزهايمر وعن علاقته بأسرته وزملائه لأول مرة منذ سنوات من إخفاء تفاصيل حالته.

الفنانة شهيرة أكدت حينها بأن زوجها الفنان محمود ياسين لا تتحسن حالته مع مرض ألزهايمر ولكنها مستقرة إلى حد ما، ملمحة الى معاناته ومتاعبه الشديدة مع المرض في الفترة الأخيرة.

وقالت إن يعاني من المرض منذ 8 سنوات وإنه يتذكر كل من في المنزل والعائلة وعدد من زملائه فقط.

يشار الى أن شهيرة وبعد الضجة التي أثيرت حول ما كشفته عن صحة زوجها، سرعان ما تراجعت عن تصريحاتها مع الإبراشي، وقالت في تصريحات جديدة لـ"ET بالعربي"، أن ما قالته في المداخلة تم تحريفه من قبل بعض وسائل الإعلام، لافتة حينها إلى أن حالة الصحية لزوجها مستقرة تمامًا، وأنه يتواصل مع زملائه هاتفيًا كل فترة.

أبناء محمود ياسين مُنعوا من زيارته

شهيرة كشفت في البرنامج بأنها منعت أبنائها من زيارة محمود ياسين منذ أزمة فيروس كورونا وقالت إن أبنائها يتهمونها بالمبالغة في الأمر ويلحون عليها بالموافقة على زيارة والدهم ولكنها تخاف عليه من الفيروس وذلك بسبب ضعف مناعته وحالته الصحية التي لن تحتمل العدوى والإصابة بالفيروس.

محمود ياسين لم يتذكر زملائه الا بصعوبة

وعن ايامه في فترة مرضه خلال الأشهر الماضية، قالت شهيرة بأنها كانت تلازمه طيلة الوقت وتحاول تنشيط ذاكرته وبأنها أحياناً تسأله على هوية بعض زملائه عندما يراهم على الشاشة مثل محمود عبد العزيز ورجاء الجداوي، وكشفت عن تذكره لهم بعد تفكير وإنه هاتف رجاء الجداوي بعد تذكرها له وقبل وفاتها، وتسبب في بكائها بسبب فرحتها الشديدة بمكالمته لها، كما أنه تذكر أيضاً الفنانة نادية لطفي قبل وفاتها وهاتفها وتسبب في بكائها من التأثر.

الفنانة شهيرة كانت ايضا تخفي عن زوجها أخبار وفاة زملائه مثل فاروق الفيشاوي وغيرهم، وذلك بسبب خوفها على حالته النفسية، وقالت إنها عدد من زملائه يطلبون منها زيارته مثل الراحل فاروق الفيشاوي وليلى علوي وغيرهم ولكنها لا تستطيع تلبية طلباتهم.

وواجه الفنان محمود ياسين عدة شائعات حول حالته الصحية وحول وفاته في السنوات الأخيرة بسبب ابتعاده عن الأضواء والإعلام منذ سنوات بسبب مرضه، بينما كانت عائلته تنفي أخبار وفاته وتدهور حالته الصحية.

آخر ما نشرته شهيرة عن محمود ياسين

الفنانة شهيرة التي احتفلت بذكرى نصر السادس من أكتوبر قبل أيام قليلة، وجهت رسالة لزوجها الفنان الكبير محمود ياسين بهذه الذكرى ونشرت صورة للفنان محمود ياسين خلال تصوير فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» إنتاج عام 1974 مع الفنان حسين فهمي والمنتج رمسيس نجيب، احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد.

وعلقت على الصورة موجهة رسالة لزوجها محمود ياسين، قائلة: "الرصاصه لا تزال في جيبك حبيبي.. الفنان الوحيد الذي قام ببطوله افلام أكتوبر لذلك ارتبط اسمك بأنتصارات اكتوبر العظيم علي الشاشه.. المنتج رمسيس نجيب وحسين فهمي ومحمود في أحد المواقع الحقيقيه التي قامت فيها معركه النصر كل سنه وانت طيب وبخير ياحبيبي".

وفاة محمود ياسين ورثاء عائلته له

الفنانة شهيرة نعت بحزن وألم كبيرين زوجها النجم محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم عن عمر 79 عاما بعد سنوات طويلة مع أمراض الشيخوخة، وكتبت تدوينة مبكية في رثائه ووداعه على حسابها على فيسبوك قائلة : "رحل حبيب عمري خلااااص".

وسبق ذلك رثاء كتبه نجل الراحل المخرج والفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك معلنا وفاة والده النجم القدير وكتب قائلا :"توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين ، انا لله وانا اليه راجعون ، أسألكم الدعاء".