رامي عياش يقلق جمهوره بسبب "كورونا":"يا بشوف ولادي اليوم يا بعد 14 يوم"

رامي عياش المطرب اللبناني أثار قلق قطاع كبير من محبيه على حالته الصحية بعد الإعلان عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من مصر.

رامي عياش يقلق الجمهور بسبب "كورونا"

رامي عياش نشر عبر حسابه على تويتر صورة لزوجته داليدا عياش وطفليه، وأرفقها بتغريدة كشف خلالها أنه خضع وأسرته للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا بعد عودته من مصر، واشتبه المتخصصون في إصابته بفيروس كورونا، وأنه ينتظر الآن نتيجة الفحوصات ليتحدد ما إذا كان سيدخل العزل الصحي أم لا.

وكتب رامي عياش على تويتر: "اليوم بتطلع نتيجة الـPCR بعد الحجر اللي عملناه فور رجعتنا من مصر.. يا بشوفن اليوم يا بشوفن بعد 14 يوم ادعوا لنا"، وأقلق المطرب اللبناني جمهوره على حالته الصحية وتمنى له عدد كبير من محبيه أن تكون نتيجة الفحص سلبية وأن يجتمع مجددًا مع زوجته وأبنائه.

النجوم يتفاعلون مع رامي عياش بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

وتفاعل مع التغريدة عدد من أصدقاء رامي عياش بالوسط الفني، ومنهم الفنانة ماغي بو غصن التي كتبت: "سلبية إن شاء الله"، بينما كتبت الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة: "يا رب سلبية"، وتمنى الجمهور لهم السلامة وعدم إصابتهم بأي مكروه.

في سياق آخر، كانت داليدا عياش قد أصيبت في انفجار مرفأ بيروت وأقلقت الجميع على حالتها بعد أن تداول الجمهور مقطع فيديو لها وهي داخل المستشفى وتعاني من عدة إصابات في جسدها بعد تواجدها في محيط الانفجار، وظهرت داليدا في الفيديو وقتها وهي في حالة صدمة وهو ما أقلق جمهورها عليها.

داليدا عياش بعد تعافيها من إصابتها بانفجار مرفأ بيروت

وبعدها حرصت على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية وتوجيه الشكر لكل من سأل عنها، وعبرت عن مدى حزنها لما مرت به لبنان وصدمتها من حجم الدمار الذي حل على الجميع.

وبعدها ايضا شاركت داليدا عياش جمهورها على موقع انستجرام بصورة لها مع زوجها المطرب اللبناني وطفليها وهم يجلسون على الأرض ويلعبون سويًا، وأظهرت الصورة إصابة داليدا عياش في يدها ووجها، قبل تعافيها تماما من الإصابة.

ولم تعلق داليدا عياش على الصورة وفتها، لكنها تلقت تعليقات عدد كبير من أصدقائها الذين هنأوها على تعافيها وعودتها سالمة لأسرتها بعد أن أقلقت الجميع على حالتها الصحية عقب إصابتها في مرفأ بيروت، كذلك شارك رامي عياش على انستجرام، صورة أسرته التي وثقت أول ظهور لزوجته عقب تعافيها، وتلقى الأمنيات من الجميع بدوام الصحة له ولزوجته وطفليهما.