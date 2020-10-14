محمود السيابي يقيم حلقة حول “أساسيات الخط العربي” في الرستاق

كتب ـ خالد بن خليفة السيابي :

نظم فريق الوشيل الرياضي الثقاقي بالرستاق مؤخرا افتراضيا حلقة تدريبية بعنوان “أساسيات خط الرقعة” قدمها الخطاط محمود بن ناصر السيابي، وتضمنت أربعة محاور وهي: (التعريف بالخط العربي بشكل عام وخط الرقعة بشكل خاص) و ( كتابة الحروف) و (كتابة جملة على السطر) أما المحور الأخير فتمثل في (نصائح عامة لمحبي ومتذوقي الخط العربي).

وحول محاور وأسرار الخط العربي يقول الخطاط محمود السيابي : للخط العربي تاريخ عريق وهو عنصر مهم لتدوين كافة أمور الحياة التي تحتاج إلى توثيق ولا يتم الاستغناء عن هذا العنصر الذي يعتز به الانسان العربي ويتفاخر به منذ الأزل. أما عن حلقة أساسيات الخط العربي فتضمنت مجموعة من المحاور التي حاولنا من خلالها نشر ثقافة الخط العربي ووجدت إقبالا كبيرا من المشاركين من الجنسين وهذه دلالة واضحة أن الشباب يحافظ على إرثه الثقافي والحضاري الذي امتازت به السلطنة منذ القدم، وما شدني أثناء الحلقة تفاعل المشاركين مع كافة المحاور والكثير منهم يملك ذائقة وثقافة تساعدهم بقادم مشوارهم الفني، وحاولنا جاهدين تبسيط المحاور لمساعدة هؤلاء الشباب المفعمين بروح التحدي والعطاء والمثابرة.

وأضاف السيابي: أتمنى من المشاركين مواصلة كسب المعطيات المساعدة لصقل تجربتهم الفنية والأدبية والتركيز على حضور عدد أكبر من حلقات العمل وأن يبحثوا عن المعرفة من كافة المصادر سواء عن طريق الإنترنت أو استشارة من سبقوهم بالتجربة وعليهم حضور المعارض المختصة بهذا المجال وعليهم أيضا المشاركة بالمسابقات لكي يقيموا تجربتهم، ورسالتي لكل أسرة تضم موهبة أن تساعدها على البروز والأخذ بيدها لمستقبل زاهر ولتصبح هذه الموهبة مفخرة للوطن والمجتمع.

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