جيل العظماء.. مستشار وزير الثقافة ينعى الفنان محمود ياسين

نعي الدكتور "خالد عبد الجليل" مستشار وزير الثقافة للسينما الفنان الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاربعاء عن عمر يناهز 79 عاما.
وذكر عبد الجليل أن الراحل علامة من علامات السينما المصرية فهو من جيل العظماء الذي لن يتكرر ويعد واحدآ مِن مَن صنعوا فنا حقيقيا لمصر والوطن العربي بأكمله، وكان دائما رمزا للفن الأصيل وقدوة للفنانين، و ستظل أعماله دائما مصدر إلهام الأجيال القادمة.
وتقدم "عبد الجليل " بخالص التعازى لأسرة الراحل والوطن العربي، متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
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