رحل الخلوق المتواضع الأصيل.. نجل محمود عبد العزير يطلب الدعاء للفنان محمود ياسين

نعى الفنان محمد محمود عبد العزيز ، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشر محمد محمود، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلق قائلا: اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم،{إنا لله وإنا إليه راجعون}، رحل النجم الكبير الخلوق المتواضع الاصيل محمود ياسين... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للنجم محمود ياسين و لكل من رحلوا عنا).

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح. وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف: " سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا"