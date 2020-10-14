"أخيرًا جه رئيس بيدعم الفن من قلبه".. راندا البحيري تقدم رسالة شكر للسيسي

وكتبت راندا البحيري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرا سيدي الرئيس، علي تقديرك للفن و دوره و منحك إيانا مقعدين بالبرلمان ، و أخيرًا رئيس يدعم الفن و الفنانين و يقدر دورهم بشكل حقيقي و من القلب ،إنها خطوه عظيمه و تقدير كبير من فخامتك".

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وكانت الفنانة راند البحيري قد وجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وكتبت راند البحيري: "بحبك يا ريس لست_ وحدك مصر السيسي ".