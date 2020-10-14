نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
وفاة المطرب طاهر مصطفى
سخر الفنان محمد رمضان من تداول اسمه في صفحات الحوادث بشأن ارتباطه بـ نوع مخدرات.
نعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
يصادف اليوم الـ14 من شهر أكتوبر، عيد ميلاد النجم العالمي أشر الذي يعد من اهم نجوم الاغنية الأمريكية واشهرهم على الاطلاق .
لا تزال عائلات كارداشيان تثير الجدل بالتشاجر مع بعضهن البعض ضمن حلقات keeping up with kardshains، وهو السبب الذي يجعل المسلسل أكثر انتشارا بسبب تلك الأزمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخبار الفن.. وفاة محمود ياسين وحقيقة إصابته بـ كورونا.. محمد رمضان يعلق على ضبط مخدرات باسمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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