مرام محمود تكشف عن أولى تجاربها السينمائية

كشفت الفنانة الشابة مرام محمود عن مشاركتها في فيلم مطبعة هرم، الذي سيبدأ تصويره الأيام المقبلة، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.

وأبدت مرام محمود سعادتها بخوض تجربتها الأولي عبر الشاشة الكبيرة أمام عدد من النجوم الكبار، ففيلم "مطبعة هرم"، بطولة كلا من على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز .

وشاركت مرام في عدد من المسلسلات الدرامية مثل مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان ومسلسل 2 × الصندق مع الفنان أوس أوس وحمدي المرغني، ومسلسل نيللي وشريهان مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم.