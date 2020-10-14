إيناس وسوار النجار تنعيان محمود ياسين: تعلمنا منه الكثير

حرصت الفنانة إيناس النجار على نعي الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ونشرت صورة للفنان الراحل وعلقت عليها بكتابة " انا لله وانا اليه راجعون وداعا محمود يا سين الرجل الطيب الخلوق المحترم الرجل الذي تعلمنا منه الكثير الله يرحمه".

في حين كتبت المطربة سوار النجار عبر حسابها على موقع انستجرام أيضًا : "بكامل الحزن والاسى نودع الفنان والانسان الاستاذ محمود ياسين البقاء الله ربنا يرحمه ويجعل مئواه الجنة وربنا يتغمده برحمته ويصبر عائلته ومحبينه".

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" وكان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.