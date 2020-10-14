أهم فناني مصر.. رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا تنعى محمود ياسين

نعت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس ملتقي أولادنا الفنان الكبير محمود يس الذي وافته المنية عن عمر يناهز ال ٧٩ عاما فجر اليوم الأربعاء.
ومن جانبها أكدت "سهير عبد القادر" أن الوسط الفني أفتقد برحيله ركن هام من أركانه، وذلك لأن "يس" يعد من أهم فناني مصر المتميزين لما له من تاريخ سينمائى كبير قارب ال ٢٠٠ عمل سواء مسرحي أو سينمائي أو تلفزيوني حيث كانت بدايه أعماله الفنيه عام ١٩٦٤ .
وتقدمت "سهير عبد القادر" بخالص التعازي لأسرة الراحل والوسط الفني ، متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.
وكانت قد نعت الهيئة الدولية للمسرح، الفنان المصري القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية عن عم ناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: "اليوم يُخيم الحزن الشديد على الهيئة الدولية للمسرح جراء فقدان الفنان المصري القدير محمود ياسين، لقد خسر عالمنا العربي قامة فنية مميزة، واسم كبير، ورائد من رواد المسرح والسينما والتلفزيون".
وأضاف الأفخم في تصريحات صحفية اليوم : "لقد عشق محمود ياسين المسرح وتعلق به منذ بداياته وحاول إرساء مفاهيم الفن الأصيل، فصنع لنفسه تاريخًا طويلًا وحافلًا بالأعمال الناجحة والمميزة، ما جعله مدرسة فنية يُحتذى بها عربيًا ودوليًا".
وتابع الأفخم: "لقد رحل الفنان القدير محمود ياسين عن عالمنا، ولكن أدواره القوية وإرثه الفني الممتد على مدى أكثر من خمسين عامًا سيبقى خالدًا في ذاكرة محبيه".
وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعيًا الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويُسكنه فسيح جناته.
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