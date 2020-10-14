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أهم فناني مصر.. رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا تنعى محمود ياسين

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نعت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس ملتقي أولادنا الفنان الكبير محمود يس الذي وافته المنية عن عمر يناهز ال ٧٩ عاما فجر اليوم الأربعاء.

ومن جانبها أكدت "سهير عبد القادر" أن الوسط الفني أفتقد برحيله ركن هام من أركانه، وذلك لأن "يس" يعد من أهم فناني مصر المتميزين  لما له من تاريخ سينمائى كبير  قارب  ال ٢٠٠ عمل سواء مسرحي أو سينمائي أو تلفزيوني حيث كانت بدايه أعماله الفنيه عام ١٩٦٤ .

وتقدمت "سهير عبد القادر" بخالص التعازي لأسرة الراحل والوسط الفني ، متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

وكانت قد نعت  الهيئة الدولية للمسرح، الفنان المصري القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية عن عم ناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: "اليوم يُخيم الحزن الشديد على الهيئة الدولية للمسرح جراء فقدان الفنان المصري القدير محمود ياسين، لقد خسر عالمنا العربي قامة فنية مميزة، واسم كبير، ورائد من رواد المسرح والسينما والتلفزيون".

وأضاف الأفخم في تصريحات صحفية اليوم : "لقد عشق محمود ياسين المسرح وتعلق به منذ بداياته وحاول إرساء مفاهيم الفن الأصيل، فصنع لنفسه تاريخًا طويلًا وحافلًا بالأعمال الناجحة والمميزة، ما جعله مدرسة فنية يُحتذى بها عربيًا ودوليًا".

وتابع الأفخم: "لقد رحل الفنان القدير محمود ياسين عن عالمنا، ولكن أدواره القوية وإرثه الفني الممتد على مدى أكثر من خمسين عامًا سيبقى خالدًا في ذاكرة محبيه".

وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعيًا الله أن يُلهمهم الصبر  والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويُسكنه فسيح جناته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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