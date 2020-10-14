لم أنس رقيّه والتزامه.. مادلين طبر تسترجع ذكرياتها مع الراحل محمود ياسين

نعت الفنانة مادلين طبر، الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب مادلين طبر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: "عرفته في بداية انطلاقتى الثانية في مصر، شاركته بطولة، فوازير الأدباء، وايام المنيرة، وباعدت بيننا السنين، لكن أبدا لم أنس رقيه ودفء صوته والتزامه ودقته باللغة العربية عملاق كبير اخر نخسر رحمك الله وتعازي الخالصه لاسرته وللنقابة ولمصر وداعا النجم محمود ياسين".

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء وشكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.