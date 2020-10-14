أليكس سميتانا يشارك لأول مرة في مهرجان الجونة بفيلم The Furnace

عبر الفنان الأمريكي أليكس سميتانا عن سعادته لقرب زيارته لمصر للمشاركة لأول مرة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "The Furnace " للمخرج الأسترالي رودريك ماكاى ويجسد بطولته الفنان أحمد مالك.
وأشار "أليكس" في بيان له، إلى أن المشاركة بالفيلم في المهرجانات هي تكريم وفرصة لكل فريق العمل للوصول به لثقافات مختلفة، خاصة أنه متعمق في المحلية فتدور أحداثه في أستراليا وتشارك به عدة جنسيات.
وتابع "سميتانا":" الفيلم أحدث اللقاء مع أحمد مالك وأعجبت كثيرا بموهبته في التقمص، وأتمنى حصول الفيلم على جائزة في نهاية المهرجان".
ويتنافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن 16 فيلما.
وتدور قصة فيلم "The Furnace " في أستراليا، في تسعينيات القرن الماضي يتناول الفيلم حكاية بطل يبحث عن هويته التي تقف أمامها عقبات الطمع والجشع بسبب التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا.
فيلم "The Furnace "بطولة أحمد مالك، جاي ريان، ديفيد وينهام، إريك تومسون، ماهيش جادو، ومن إخراج رودريك ماكاي.
الفيلم عرض في مهرجان فينيسيا سبتمبر الماضي، وهذا هو العرض الأول له في الشرق الأوسط.
ويقام مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة ما بين 23-31 أكتوبر 2020، بينما تقام فعاليات منصة الجونة السينمائية، ذراع المهرجان الخاصة بالصناعة، في الفترة ما بين 25-29 أكتوبر 2020.
يذكر أن أليكس سميتانا شارك في الجزء الثالث من سلسلة أجزاء مسلسل "Beauty and the beast " وهو بطولة جاي ريان، أوستين باسيس، مارسي هارييل، نيكول جيل أندرسون، نينا ليساندريللو، كريستين كريوك وإخراج جيف رينفري.
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