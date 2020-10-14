سيظل خالدا في قلوب المصريين.. خالد جلال ينعى محمود ياسين

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان الكبير "محمود ياسين "، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز ٧٩ عاما.

وقال جلال، إن الفنان القدير محمود ياسين، سيظل اسمه خالدا فى قلوب المصريين والشعوب العربية، وستذكره الأجيال جيل بعد جيل، لأعماله القيمة التي حققت جماهيريتها، وكان خير من قدم دور البطل المصري في العديد من الأعمال منها "الرصاصة لا تزال في جيبي، الوفاء العظيم، بدور، الصعود الي الهاوية"، خلال رحلة عطاء لأكثر من ٥٠ عاما، رحم الله الفنان محمود ياسين، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان .

يذكر أن من أشهر أعمال الفنان الراحل محمود ياسين المسرحية "ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، الزيارة انتهت، بداية ونهاية، البهلوان"، ومن أعماله السينمائية نذكر منها "نحن لا نزرع الشوك، الخيط الرفيع، أفواه وأرانب، أنف وثلاث عيون، قاع المدينة، مولد يا دنيا، اذكريني، الباطنية، الجلسة سرية، الحرافيش" .

أما فى التليفزيون فقدم عشرات المسلسلات منها" الدوامة، غدا تتفتح الزهور، مذكرات زوج، اللقاء الثاني، أخو البنات، اليقين، العصيان، سوق العصر، وعد ومش مكتوب، ضد التيار، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان" .