ثروت والتهامي يشاركان أبناء الفيوم احتفالات انتصارات أكتوبر والمولد النبوي

يستعد النجم محمد ثروت والمنشد الديني محمود التهامي، لإحياء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، بمحافظة الفيوم وبمشاركة من محمد الجارحى لأبناء الفيوم احتفالاتهم بتلك المناسبات الوطنية والدينية العظيمة.



يقام الحفل السنوي الأول بحضور عدد كبير من قيادات وأبناء محافظة الفيوم، يوم الجمعة الموافق ١٦ أكتوبر في تمام الساعة ٦ مساءً بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.



وكان قد أقام مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة – والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- مجموعة متميزة ومتنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، بمناسبة الإحتفال بالذكري الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.



وقد لقاء توعوى بعنوان : "تحديات الأمن القومى المصرى فى العصر الحديث" يحاضر فيه نخبة من أبطال وقادة الحرب، هم: اللواء أركان حرب ناجى عبد العزيز شهود ، اللواء اركان حرب عاصم شوك واللواء محمد بيومـى.



كما افتتح معرض فنون تشكيلية وعرض لنتاج المسابقة الفنية لأطفال حى زينهم خلال شهر أكتوبر، وتم توزيع شهادات التقدير على المشاركين فى المسابقة ، وعقب المعرض مسرحية بعنوان (عودة شهيد) تقدمها فرقة "كولينكا".