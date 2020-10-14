رحيل الفنان المصري محمود ياسين

رحيل الفنان المصري محمود ياسينرحل في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، الفنان المصري محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد صراع مع المرض الذي أبعده عن الفن والحياة العامة.

وقال نجله السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين على “فيسبوك”: “توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون، اسألكم الدعاء”.

ومحمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين المتزوجة من الممثل المصري محمد رياض.

وُلد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941، وانتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964 وعمل بالمحاماة مدة من الزمن، حتى قرر التفرغ للتمثيل بعد أن جاء ترتيبه الأول في 3 تصفيات أجراها المسرح القومي.

والفنان المصري الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.

لم يكن للفنان محمود ياسين مثيل في صوته المتميز وحضوره الطاغي وأدائه المتنوع بين الأدوار السياسية والاجتماعية والدرامية والكوميدية، مما جعله من أهم النجوم في تاريخ السينما العربية، والأعلى أجرا بين أبناء جيله، بسبب الرومانسية التي تميز بها لأكثر من عقدين من الزمان.

وخلال مسيرته الفنية، حصل ياسين على أكثر من 50 جائزة، منها جائزة الدولة عن أفلامه الحربية 1975، وجائزة مهرجان الإسماعيلية 1980. وفي العام نفسه حصل على جائزة مهرجان طشقند، وجائزة السينما العربية في أميركا وكندا 1984، ومهرجان الجزائر عام 1988، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامي 2001 و2002.

وفي 2005 تم اختياره من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع، وفي 2015 تم تكريمه في مهرجان الإسكندرية لسينما حوض البحر الأبيض المتوسط.