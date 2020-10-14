الجمعة.. عزاء الفنان محمود ياسين بالشيخ زايد  

أعلن الفنان عمرو محمود ياسين موعد إقامة عزاء والده الفنان القدير محمود ياسين الذي توفي اليوم الأربعاء.

وكتب الفنان عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة والعزاء في مقابر الأسرة بطريق الفيوم كما سبق وأشرنا، وتقام ليلة العزاء في ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

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