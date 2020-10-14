نعي الزعيم عادل إمام، النجم الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ونشرت الصفحة الرسمية للزعيم، على "فيس بوك" صورتين للنجمين الأولى يعانق كل منهما الآخر والثانية تتضمن مشاعر الود والحب والاحترام، وعلقت عليهما قائلة "البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين، خالص العزاء للأسرة الكريمة، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله في جناتك وصبر أهله".
وكان الفنان عمرو محمود ياسين نجل النجم الكبير محمود ياسين قد أعلن وفاه والده صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عادل إمام ينعي محمود ياسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.