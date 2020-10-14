 عادل إمام ينعي محمود ياسين 

نعي الزعيم عادل إمام، النجم الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية للزعيم، على "فيس بوك" صورتين للنجمين الأولى يعانق كل منهما الآخر والثانية تتضمن مشاعر الود والحب والاحترام، وعلقت عليهما قائلة "البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين، خالص العزاء للأسرة الكريمة، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله في جناتك وصبر أهله".

وكان الفنان عمرو محمود ياسين نجل النجم الكبير محمود ياسين قد أعلن وفاه والده صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.