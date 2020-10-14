نجاح كبير لحفل علي الألفي في الساقية بحضور رانيا يوسف وصبري فواز

شهدت ساقية الصاوي مؤخراً حفل الفنان علي الالفي بعد انقطاع ثلاث سنوات عن حفلات الساقية.. ويعد هذا الحفل هو الأول له بعد عودته للغناء بعد فترة توقف..

وأكد علي الالفي على حرصه على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة من ناحية التجهيزات التقنية في الصوت والإضاءة و كذلك برنامج الحفل المتنوع .

شهد الحفل حضور النجوم صبري فواز ورانيا يوسف التي نقلت الحفل كاملا عبر صفحتها على انستجرام وتجاوبت بشكل ملحوظ مع غناء علي الالفي.

و كما شهد الحفل حضور المنتج الكبير د ياسر القصراوي و الفنان محمد طعيمة.

غنى علي الالفي في الحفل نخبة من أعماله و أشهرها احساس بالونس والبنت اللي سهرانة وآدم وجميلة.. كما غنى نخبة من اعمال وردة الجزائرية و ام كلثوم و محمد عبد الوهاب و أصالة و غيرهم.