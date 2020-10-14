شهدت ساقية الصاوي مؤخراً حفل الفنان علي الالفي بعد انقطاع ثلاث سنوات عن حفلات الساقية.. ويعد هذا الحفل هو الأول له بعد عودته للغناء بعد فترة توقف..
وأكد علي الالفي على حرصه على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة من ناحية التجهيزات التقنية في الصوت والإضاءة و كذلك برنامج الحفل المتنوع .
شهد الحفل حضور النجوم صبري فواز ورانيا يوسف التي نقلت الحفل كاملا عبر صفحتها على انستجرام وتجاوبت بشكل ملحوظ مع غناء علي الالفي.
و كما شهد الحفل حضور المنتج الكبير د ياسر القصراوي و الفنان محمد طعيمة.
غنى علي الالفي في الحفل نخبة من أعماله و أشهرها احساس بالونس والبنت اللي سهرانة وآدم وجميلة.. كما غنى نخبة من اعمال وردة الجزائرية و ام كلثوم و محمد عبد الوهاب و أصالة و غيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاح كبير لحفل علي الألفي في الساقية بحضور رانيا يوسف وصبري فواز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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