طفل معجزة رحل في عز شبابه.. 5 معلومات عن المطرب طاهر مصطفى

وكتبت مي فاروق عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "لا إله إلا الله طاهر مصطفى في ذمة الله .. كان من أعذب الأصوات .. وكان معجزه في طفولته اللهم ارحمه واغفرله والهم اهله وذويه الصبر".

كانت المطربة مي فاروق تصدرت مؤشر البحث في جوجل بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث فاجأت الجمهور بخسارة وزنها بشكل ملحوظ.

ويرصد دوت الخليج في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن طاهر مصطفى، بعد وفاته في عز شبابه: