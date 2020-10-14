النجوم يواصلون رثاء محمود ياسين ويكشفون عن صورهم النادرة معه..شريهان وسلاف فواخرجي الأبرز

النجوم يواصلون التعبير عن حزنهم على رحيل الفنان الكبير محمود ياسين بالذي توفى اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 79 عاما، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم التعازي لأسرة الفنان الراحل، بالإضافة إلى نشر عدد من الصورة النادرة له معهم.

شريهان

شريهان كان في مقدمة هؤلاء النجمة المصرية شريهان، التي نشرت صورة على انستجرام، تجمعها بالفنان الراحل خلال حضورهما أحد الاحتفالات، وعلقت عليها قائلة: "كان وسيظل علم مصري مشرف وعظيم، لنا ولجميع الأجيال من بعدنا.. شرفتنا على جميع المستويات، خُلق أخلاق إلتزام فن إبداع وكنت واجهة مصرية فنية عظيمة.. شكراً محمود ياسين"

وأضافت شريهان: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أسأل الله أن يُعظّم أجره ويحسن عزاءه ويلهم زوجته وأبنائه وزملائه وجميع محبيه الصبر والسلوان".

خالد النبوي

فيما نشر الفنان خالد النبوي صورة جمعته مع الفنان الراحل من كواليس أحد الأعمال السينمائية، وعلق عليها قائلًا: "وداعا للحبيب النجم الكبير والممثل العظيم محمود ياسين.. عشنا وعاشت السينما زمنك.. وقفت بجانبي وعلمتني أمام الكاميرا وخلفها.. الله يرحمك".

ناهد السباعي

الفنانة الشابة ناهد السباعي نشرت عبر انستجرام مجموعة صور جمعت والدها المخرج الراحل مدحت السباعي والفنان محمود ياسين والفنان سعيد صالح، في كواليس أحد الأفلام، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون يارب اللهم انا نسالك ان تبلغهم السعادة والجنة والنعيم.. الصورة حسستني انها بتحصل دلوقتي وإنهم بيستقبلوه كده دلوقتي، الله يرحمكم جميعًا ويلحقنا بكم على خير".

محمد محمود عبد العزيز

الفنان محمد محمود عبد العزيز نشر أيضًا عدة صور مجمعة له مع الفنان الراحل، على انستجرام، وعلق قائلًا: " اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل النجم الكبير الخلوق المتواضع الأصيل محمود ياسين.. أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا وللنجم محمود ياسين ولكل من رحلوا عنا"

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي النجمة السورية شاركت الجمهور بصورة جمعتها مع الفنان الراحل، وقدمت التعازي وكتبت: "ده النيل وده الهرم ، دي مصر يا عبلة.. وده محمود ياسين.. ابن مصر وهرم من أهراماتها.. لروحك الرحمة والسلام.. ولمصر ولعائلته ولأصدقائه ولمحبيه في كل الوطن العربي الصبر والعزاء".

أحمد السقا

الفنان أحمد السقا شارك جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جمعته بالفنان الراحل خلال تصوير فيلم "الجزيرة" الذي يعد من أهم الأفلام التي أنتجت في الفترة الأخيرة، وعلق عليها السقا قائلا: "البقاء لله، الأستاذ الكبير والأب وأجمل القلوب .. أستاذي محمود ياسين، رحمة الله عليك، وخالص عزائي للأسرة ربنا يصبرنا على فراقك"

ومن بين النجوم الذين نعوه أيضًا وقدموا التعازي لأسرته الفنانة سميرة سعيد ويسرا وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز وكريم عبد العزيز وأحمد الفيشاوي وأحمد فلوكس وهبة مجدي وأشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ونرمين الفقي وهالة صدقي وصابرين وهاني شاكر وأصالة وحكيم ومنى زكي وكريم فهمي وهاني رمزي وغيرهم.

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