Netflix تدعم فناني لبنان من تداعيات جائحة كورونا

أعلنت Netflix بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، عن تأسيس صندوق طوارئ متخصص لدعم صناعة السينما والتلفزيون بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، بهدف مساعدة العاملين في المجال الإبداعي.

وسيوفّر الصندوق الدعم المالي للعاملات والعاملين في السينما والتلفزيون في لبنان على شكل منح فردية بقيمة ألفي دولار للمنحة الواحدة، لا سيما لكوادر العمل والحرفيين والعاملين المستقلين ممن يعملون في هذا المجال وواجهوا صعوبات اقتصادية نتيجة تعطّل الحياة الطبيعية وتوقف الإنتاج وقلة أو انعدام الفرص في صناعة السينما والتلفزيون على إثر تفشي هذا الوباء العالمي. ويأتي تأسيس هذا الصندوق في وقت حرج بالنسبة للبنان، الذي شهد تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية هائلة، إلى جانب تفشي جائحة عالمية والانفجار الكارثي الأخير في ميناء بيروت.

واعتبارًا من 26 أكتوبر، سيتمكن أعضاء مجتمع السينما في لبنان من التقدم بطلب للحصول على التمويل عن طريق ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت، ومن ثمّ تقديم الوثائق الداعمة بما فيها قائمة بأحدث خمسة مشاريع عملوا عليها ومرجعان ومعلومات عن أي نوع من الدعم حصلوا عليه هذا العام، ووصف مختصر للتحديات التي واجهتهم مثل إلغاء المشاريع أو تأجيلها.

وفي هذا الشأن، قال متحدث من Netflix: "يشكل المجتمع الإبداعي اللبناني والمشهد الثقافي المزدهر في بيروت ركيزة أساسية لعالم الترفيه في جميع أنحاء العالم العربي. ونحن سعداء بالعمل مع ’آفاق‘ ونأمل بأن يوفر الصندوق الدعم لهذا المجتمع الإبداعي خلال هذه الفترة الصعبة".

من جانبها قالت ريما المسمار، المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق): "أدت الأزمات المتعددة التي واجهها لبنان خلال العام الماضي إلى إضعاف قطاع الفنون والثقافة بشكل أكبر وتعميق الفروقات وأظهرت مدى الافتقار إلى شبكات الأمان الاجتماعي. وأضافت: بات هناك خوف حقيقي من فقدان سبل العيش بالنسبة للفنانين المستقلين والمهنيين والممارسين، مما قد يدفعهم إلى الهجرة ويؤدي لاستنزاف الإبداع. ونأمل أن يمنح هذا الدعم لمجتمع صناعة السينما والتلفزيون القدرة على التماسك بينما يكافحون للخروج من هذه الظروف الصعبة الطارئة".

وكانت Netflix قد أعلنت خلال شهر مارس الماضي عن تخصيص تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المجتمعات الإبداعية التي تأثرت بالجائحة في جميع أنحاء العالم، ومنذ ذلك الحين رفعت الشبكة هذه القيمة إلى 150 مليون دولار أمريكي.

ويمكن للراغبين بتقديم طلباتهم الحصول على الإرشادات المفصلة للتقديم ومعايير القبول على موقع "آفاق" اعتبارًا من 26 أكتوبر.