رانيا يوسف عن ضحية المعادي: مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الإعدام

عبّرت الفنانة رانيا يوسف عن استيائها الشديد بعد قتل مريم "ضحية المعادي" نتيجة التحرش بها.

قالت رانيا يوسف، من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك": مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الاعدام.. مريم بنت مصريه لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".

وتابعت قائلة: "مريم كانت ماشيه في الشارع وراجعه من شغلها في المعادي، وفجأه لقت ثلاثة ما يسموا بالرجاله للاسف بيتحرشوا بيها لفظيا وبدات محاولات التحرش جسديا".

كما أضافت: "مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشريه عنها ولكن للاسف اثناء محاولاتها الحفاظ علي نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم".

بينما اختتمت حديثها: "مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربيه ورموها في الشارع وهربوا .. جريمه زي دي لسه بنفكر ان التحرش مش عقابه الاعدام ولسه فيه ناس بتبرر التحرش باللبس... كفايه كفايه كفايه .. #حق_مريم_فين #فتاه_المعادي".