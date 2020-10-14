كان أخف دم شوفته في حياتي.. سليمان عيد يحيي ذكرى وفاة شقيقه الأكبر

أحيا الفنان سليمان عيد ذكرى وفاة شقيقه الأكبر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سليمان عيد صورة قديمة له مع شقيقه وعلّق عليها قائلاً: "3 سنين مروا على وفاة أخى الأكبر الشيخ خليفة أخويا وكان مسئولاً عنى بعد وفاة أبويا وأنا عندى 17 سنة الله يرحمه".

وتابع: "كان أخف دم شوفته فى حياتى، وكل مشكلة كانت بتقابلنى كان بيحلها بسهولة وكان دايمًا يقولى طول مانت بتتقى الله هترتاح فى الدنيا والآخرةى الله يرحمك ويغفرلك".

اقرأ أيضاً:

وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.