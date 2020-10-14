بطلة آخر أفلامه.. بشرى: جدو حبيبي كان الـ 178 في مسيرة الراحل محمود ياسين

ونعى الإعلامي تامر أمين الفنان الراحل محمود ياسين، قائلا: اليوم فقدت مصر والعالم أجمع قامة من قامات الفن والثقافة والإبداع.

وأكمل "أمين" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، توفى الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض، وبعد وعكة صحية تعرض لها خلال الأشهر الماضية، معقبا: الراحل قدم 50 عاما من الفن العظيم والرائع لنا. وتابع: 50 عامًا مليئة بالمتعة والفن والرقي والإخلاص، معقبا: الخبر وقع عليا كالصاعقة..كنت بعتبره أبويا وأستاذي وملهمي والقيمة العالية.

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