بعد وفاة والدها ..الجمهور يبحث عن رانيا محمود ياسين

تصدرت الفنانة رانيا محمود ياسين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين.
ونعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت على صورة تجمعها بالفنان الكبير في مرحلة الطفولة :" أبويا في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الدعاء".
يذكر أن توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.
ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير.
وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.
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