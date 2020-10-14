أخبار الفن.. وفاة المطرب طاهر مصطفى.. تعليق مؤلم من محمد هنيدى على واقعة فتاة المعادي.. حفيد محمود ياسين ينشر صورة نادرة ينعى به...

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

وفاة المطرب طاهر مصطفى



نعت الفنانة مي فاروق، المطرب طاهر مصطفى الذي وافته المنية منذ ساعات.

تعليق مؤلم من محمد هنيدى على واقعة فتاة المعادي | شاهد



علق الفنان محمد هنيدي على واقعة فتاة المعادي التي تم سحلها من قبل بعض الخارجين عن القانون حتى قتلها.

مجدي السميري: بدء تصوير فيلم الثلاثاء ١٢لـ نيللي كريم وباسم ياخور قريبا



عبر المخرج التونسي مجدي سميري عن سعادته بالعمل مع المنتجة الشابة سهام الخزوز وخصوصا انها تنتمي لنفس جيله تقريبا وضخ دماء جديدة لمجالات الصناعة دائما يكون مفيد وهي توفر كل العناصر القادرة على إنجاح فيلم الثلاثاء ١٢. وهذا برغم صغر سنها لكنها بالطبع اكتسبت الخبرة من أعمالها السابقة وكونها ابنة المخرج والمنتج الكبير إياد الخزوز.



ثروت والتهامي يشاركان أبناء الفيوم احتفالات انتصارات أكتوبر والمولد النبوي



يستعد النجم محمد ثروت والمنشد الديني محمود التهامي، لإحياء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، بمحافظة الفيوم وبمشاركة من محمد الجارحى لأبناء الفيوم احتفالاتهم بتلك المناسبات الوطنية والدينية العظيمة.



حفيد محمود ياسين ينشر صورة نادرة ينعى بها جده الراحل | شاهد



نشر حفيد الفنان الراحل محمود ياسين صورة نادرة له مع جده عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ونعاه كاتبا: "في الجنة يا حبيبي إن شاء الله".

