مايو الطايش يغزو الشارع بمهرجان "ما اخترتش أهلي ولا أصحابي"

طرح الموزع مايو الطايش منذ عدة أيام مهرجان ما اخترتش أهلي ولا أصحابي الذي وصلت مشاهداته على اليوتيوب لأكثر من مليون ونصف إلى جانب ارقام الاستماع على ساوند كلاود وغيرها من وسائل التواصل.

من جانبه أكد مايو أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا في الشارع بصورة مبهرة ويستمع له الجمهور في الافراح وأماكن السهر وغيرها من المناسبات.

ويأتي ذلك لأن المهرجان يحارب التنمر والتفكك الأسري والعديد من القضايا الإنسانية مما جعله يصل للناس بسرعة ويحقق كل هذا النجاح.

وأكد الطايش أنه سعيد بالعمل مع محمد الفنان مؤكدا أن هناك العديد من المشاريع الفنية بينهما خلال الفترة القادمة بالإضافة إلي التعاون مع عدد كبير من نجوم المهرجانات والغناء الشعبي منهم علي فاروق ومحمود الحسيني.

المهرجان من غناء محمد الفنان وريشة كوستا وسمارة ناو ومن توزيع مايو الطايش.