لآخر العمر.. فيلم روائي طويل يناقش الحرب في سوريا

بدأ المخرج باسل الخطيب مؤخرًا تصوير فيلمه الروائي الطويل "لآخر العمر" من تأليف الكاتب سامر محمد إسماعيل، وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا.

الفيلم درامي إنساني، أحداثه مستوحاة من وقائع حقيقية جرت خلال الحرب في سوريا، ويتناول بطولات الجيش العربي السوري بمعاركه التي خاضها في السنوات الأخيرة، مسلطًا الضوء على التضحيات التي قدمها خلال تلك الفترة.

ويبرز الفيلم كيف يتكامل العمل الإعلامي مع القوة العسكرية، من خلال طرحه قصة صحفية تتعرض للاختطاف من قبل مسلحين، أثناء ممارسة عملها، لنرى بعدها الجهود التي يبذلها الجيش كي يحررها ويعيدها سالمة إلى أهلها.

يلعب بطولة الفيلم كل من: رنا شميس، وائل رمضان، عارف الطويل، زيناتي قدسية، ترف التقي، باسل حيدر، إلى جانب مجموعة فنّانين آخرين.