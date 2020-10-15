لآخر العمر.. فيلم روائي طويل يناقش الحرب في سوريا

بدأ المخرج باسل الخطيب مؤخرًا تصوير فيلمه الروائي الطويل "لآخر العمر" من تأليف الكاتب سامر محمد إسماعيل، وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا.
الفيلم درامي إنساني، أحداثه مستوحاة من وقائع حقيقية جرت خلال الحرب في سوريا، ويتناول بطولات الجيش العربي السوري بمعاركه التي خاضها في السنوات الأخيرة، مسلطًا الضوء على التضحيات التي قدمها خلال تلك الفترة.
ويبرز الفيلم كيف يتكامل العمل الإعلامي مع القوة العسكرية، من خلال طرحه قصة صحفية تتعرض للاختطاف من قبل مسلحين، أثناء ممارسة عملها، لنرى بعدها الجهود التي يبذلها الجيش كي يحررها ويعيدها سالمة إلى أهلها.
يلعب بطولة الفيلم كل من: رنا شميس، وائل رمضان، عارف الطويل، زيناتي قدسية، ترف التقي، باسل حيدر، إلى جانب مجموعة فنّانين آخرين.
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