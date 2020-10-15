بعد تسمية المخدر بـ الاسطورة .. الجمهور يطارد محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تسمية أحد انواع المخدرات بـ "الأسطورة".

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه #الأسطورة والصحفي كاتب انه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي ".

وأضاف: "شكرًا ادارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية على سحب حشيش الأسطورة من الشارع وربنا يستر ومايكونش موجود انواع تاني ليها علاقة بيا زي ( ابن حلال و نمبر وان و نسر الصعيد ومافيا وزلزال والبرنس وانساي والملك وانت جدع وياحبيبي ) دي الأسماء اللي بدأت أخاف منها".

ويشارك محمد رمضان في الغناء بكليب يا حبيبي مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا، الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.