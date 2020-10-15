زعلانة على الرجولة.. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان ما تعرضت له ضحية المعادى والتى تم التحرش بها وقتلها.

وقالت منة: "اطالب باقصي العقوبه علي اي متحرش ولا يوجد مبرر لا لبس و لا سلوك لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد ابدا".

واوضحت منة قائلة : "زعلانه علي النخوه و الرجوله اللي بتتلاشي من بعض رجال بلدي ..اللهم ارحمها يا رب و ارحمنا من هذا العبث !