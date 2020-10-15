صفية العمري تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة صفية العمري، الفنان محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت الفنانة صفية العمري، على الصورة "بقلوب دامية أنعى الفنان الكبير المتميز الأستاذ محمود يس وأتقدم بواجب العزاء للصديقة العزيزة الفنانة شهيرة وكل عائلته ومحبيه أسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

اِقرأ أيضًا

وأعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "صلاة الجنازة الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت أمس، الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.