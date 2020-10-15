وفاة المطرب طاهر مصطفى الشهير بلقب "الطفل المعجزة" ونجوم الغناء يودعونه

المطرب طاهر مصطفى توفي اليوم عن عمر يناهز 40 عام، وأحزن خبر وفاته عدد من نجوم الغناء والجمهور، خاصة بعد وفاته في هدوء بعد ابتعاده عن الأضواء لسنوات منذ إطلاق لقب "الطفل المعجزة" عليه.

وفاة مطرب التسعينيات طاهر مصطفى

وأعلن اليوم وفاة المطرب طاهر مصطفى في مدينة الغردقة عن عمر يناهز 40 عام، وتذكره الجمهور مجدداً بعد شهرته الكبيرة في فترة التسعينيات، والتي عرف بها بغنائه لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ولقب بسببها بـ"الطفل المعجزة"، بالإضافة إلى إطلاقه عدة أغاني وكليبات في فترة التسعينيات.

النجوم يودعون طاهر مصطفى

ونعت الفنانة نادية مصطفى الراحل طاهر مصطفى والذي توفي في يوم وفاة الفنان محمود ياسين وقالت:" كل يوم فقد ونعى وحزن وأصبحت صفحاتنا عزاء ورثاء ودعاء لأحباب يرحلون أحيانا بعد صراع مع المرض وكثيراً موت فجأة، اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راضٍ عنا وأحسن ختامنا وارحم واغفر لمن سبقونا لدار الحق وألحقنا بهم فى الفردوس الأعلى، واليوم أنعى ببالغ الحزن الفنان الكبير محمود ياسين رحمه الله وخالص التعازي لأسرته وكل محبيه وأنعى المطرب طاهر مصطفى رحمه الله وخالص التعازي لأسرته".

ونعت الفنانة مروة ناجي الراحلين أيضاً وقالت:" إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا فتى الشاشة الأول الفنان القدير محمود ياسين روحك ستظل قدوة ومدرسة لكل الأجيال على مر الزمان، وأنعى الزميل العزيز الفنان طاهر مصطفى صاحب الصوت الشجي.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك أمين يا رب العالمين.

وقالت المطربة مي فاروق بعد وفاة طاهر مصطفى:" لا إله إلا الله طاهر مصطفي في ذمة الله كان من أعذب الأصوات وكان معجزه في طفولته اللهم ارحمه واغفر له والهم أهله وذويه الصبر".

معلومات عن الراحل طاهر مصطفى

وعرف طاهر مصطفى منذ طفولته بالغناء لأم كلثوم وطرحه عدة ألبومات يعيد بها غناء الأعمال الكلاسيكية والتي لاقت شهرت كبيرة بصوته في ذلك الوقت حتى أطلق عليه لقب "الطفل المعجزة"، وطرح عدة أغاني وفيديو كليبات في تلك الفترة ومنها كليب "منهم لله"، وعانى طاهر مصطفى من فقدان البصر منذ طفولته، واختفى عن الساحة منذ ما يقارب 20 عام، ولكنه استمر في الغناء في مدينة الغردقة وتداول الجمهور له عدة حفلات في السنوات الأخيرة قبل وفاته اليوم.