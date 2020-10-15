فيديو والد بوسي يكشف معاناته بسبب تجاهلها له:"توقفت عن مساعدتي في العلاج وكانت هربانة"

والد المطربة بوسي كشف تفاصيل صادمة عن علاقته بها من خلال تصريحات له اليوم، والتي كشف بها عن توقف بوسي عن إرسال المساعدات المالية له والتي كان يعتمد عليها في العلاج، وكذلك تحدث عن قصة هروبها خارج مصر.

والد بوسي يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بها

وقال محمد شعبان، والد المطربة بوسي، في تصريحات له لقناة "ten" إنه يعاني من أزمات صحية ومادية في السنوات الأخيرة بعد توقف ابنته عن إرسال المساعدات المالية له، وأضاف إن السبب الذي منعها من ذلك هو أزماتها مع طليقها في السنوات الأخيرة، وكشف عن معاناته من عدة أمراض تسببت في منعه عن العمل وعدم وجود مصدر دخل له.

والد بوسي: مديت إيدي للناس عشان أعيش ولم تتواصل معي سنوات

وأضاف والد بوسي في تصريحاته إن بوسي لم تتواصل معه منذ ما يقارب 4 سنوات بسبب مشكلتها مع طليقها، وقال إنه يعذرها ويتمنى أن تحل أزماتها وليس غاضباً منها، ونفى التصريحات المنسوبة إليه بانها ترفض مساعدته أو إنه غاضب منها، مشيراً إلى إنها ابنته ولا يستطيع أن يغضب منها ولكنه يطلب منها مساعدته في العلاج.

وقال والد بوسي إنها كانت ترسل له أموال شهرياً لأنها تعرف معاناته المادية والصحية، ولكنها انشغلت عنه في السنوات الأخيرة بسبب أزماتها مع طليقها، وأضاف إنه اضطر إلى مد يده إلى الناس لكي يستطيع العيش، وأضاف إلى أن أبنائه الآخرين لا يستطيعون أن يوفروا له ثمن العلاج أيضاً، ودعى لها أن تحل أزماتها والتي جعلتها تهرب إلى لبنان لمدة 9 شهور بسبب أزمتها مع طليقها.

أزمات المطربة بوسي تعود إلى الواجهة

وعادت أزمات المطربة بوسي مجدداً إلى الواجهة بعد فترة من تواجدها خارج مصر، وأكد والدها التكهنات التي أثيرت مؤخراً حول سفرها بسبب هربها من تنفيذ أحكام بسجنها في قضية إصدار شيكات بدون رصيد بالإضافة إلى اتهامات بالتهرب الضريبي، والتي تأتي ضمن خلافها مع طليقها ومدير أعمالها السابق، وصدمت تصريحات والدها الجمهور خاصة إنها جاءت بعد أيام من عودتها للقاهرة وظهورها الأول في حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا.