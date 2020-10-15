فيديو ملخص الحلقة الثانية من "The Voice Senior"..منافسة طريفة بين نجوى كرم وسميرة سعيد

The Voice Senior- ذا فويس سينيور في حلقته الثانية شهد منافسة قوية وطريفة بين نجوم لجنة التدريب نجوى كرم وسميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين على اختيار الأصوات الجديدة إلى فرقهم.

هاني شاكر يضم أول متسابق إلى فريقه في The Voice Senior

وشهدت الحلقة الثانية من برنامج The Voice Senior ضم الفنان هاني شاكر لأول متسابق في فريقه، وذلك بعدما فشل في الحلقة الأولى من مرحلة "الصوت وبس" في ضم أي موهبة، وهو ما جعل زملائه في لجنة التدريب يمازحونه ويهنئونه على ضم أول موهبة وهو المتسابق عبد العزيز بن زينة.

وعلق هاني شاكر بعد عرض الحلقة الثانية على حسابه بتويتر قائلاً:" جميلة جداً الأصوات النهاردة, وزي ما قولت قبل كده البرنامج ده إدانا الفرصة احنا كفنانين اننا نشوف درر وألماس ومواهب ماكناش حنشوفها الا في the voice senior".

منافسة قوية بين سميرة سعيد ونجوى كرم

ومن أبرز لقطات الحلقة الثانية في "ذا فويس سينيور" زيادة المنافسة بين نجوم البرنامج على ضم المتسابقين إلى فرقهم، وهو ما جعلهم يلجئون لحيل جديدة لإقناع المتسابقين كما فعلت سميرة سعيد مع المتسابق خالد أبو سمرة، وأعطته وردة على المسرح قبل ان تقاطعها نجوى كرم قائلة إنها أهدته الوردة من أجل ان ينضم إلى فريقها دوت الخليج، ونجحت في خطفه إلى فريقها بعد أدائه القوي على المسرح.

وعلقت نجوى كرم على الحلقة الثانية من برنامج "ذا فويس سينيور" وقالت عبر حسابها بتويتر:"اليوم الحلقة نار والأصوات رائعة، كتير حلوة الحلقة وكتير مبسوطة بالأجواء مع كل المدربين والتحدّي اللي بيناتنا"، ووجهت رسالة إلى الفنان هاني شاكر وقالت:"مبروك.. علي الضحكاية علي" وذلك بعد ضمه أول متسابق في فريقه.

ملخص الحلقة الثانية من "ذا فويس سينيور"

وضمت الفنانة سميرة سعيد في الحلقة الثانية المتسابق رجا ريس بعدما أشعل المسرح بعزفه على الساكسفون وبغنائه، وضم الفنان ملحم زين المتسابق رشيد الحاج، وشهدت الحلقة عرض أيضاً للمتسابقة دلال حسن والتي لم توفق في الانضمام إلى فرق المدربين في مرحلة "الصوت وبس".