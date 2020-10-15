فيديو أول تعليق من عمرو محمود ياسين عن سبب وفاة والده وكواليس أيامه الأخيرة

عمرو محمود ياسين كشف سبب وفاة والده الراحل اليوم في أول تعليق له، وكشف تفاصيل الجنازة والعزاء وكواليس الأيام الأخيرة في حياة محمود ياسين.

عمرو محمود ياسين يكشف سبب وفاة والده

وقال عمرو محمود ياسين في مداخلة هاتفية له مع قناة "صدى البلد" إن والده عانى في الشهر الأخير من التهاب رئوي حاد، وتعافي منه قبل أسبوعين وكانت حالته الصحية جيدة، وذلك قبل أن تحدث انتكاسة صحية في الأسبوعين الماضيين ويصاب مرة أخرى بالتهاب رئوي وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته صباح اليوم.

تفاصيل جنازة الراحل محمود ياسين

وكشف عمرو محمود ياسين عن إقامة صلاة الجنازة على الراحل محمود ياسين غداً وكذلك واجب العزاء، وقال إنه حرص على اختيار مكان مناسب للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لإقامة العزاء، وقال في تدوينة جديدة له على فيسبوك:" صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة، والعزاء فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم كما سبق واشرنا، وتقام ليله العزاء في ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وقال عمرو محمود ياسين إنهم كانوا يعتبرون شهر أكتوبر هو شهر محمود ياسين وذلك بسبب كثرة الأفلام التي تعرض له في هذا الشهر في مناسبة انتصارات أكتوبر، وهي المفارقة التي حدثت بوفاته في نفس الشهر الذي يتواجد به بكثافة على الشاشات، وأضاف إن البعض ضخم الأمور في الفترة الأخيرة بسبب تصريح والدته شهيرة بمنع زيارة أبناء محمود ياسين له بسبب فيروس كورونا، وقال إن الأمر فقط إجراءات واحتياطات منهم خوفاً من نقل العدوى وليس منع تام كما تردد.

وفاة الفنان محمود ياسين

وأحزن خبر وفاة الفنان محمود ياسين الجمهور اليوم بعد رحيله عن عمر يناهز 79 عاماً، وبعد مسيرة فنية طويلة قدم بها عشرات الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون، وعانى في الفترة الأخيرة من عدة شائعات حول مرضه ووفاته، وذلك بسبب ابتعاده عن الأضواء في السنوات الأخيرة بعد إصابته بمرض ألزهايمر، وكانت آخر أعماله في فيلم "جدو حبيبي" عام 2012، ومسلسل "ماما في القسم" عام 2010.