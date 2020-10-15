أول صورة من مسلسل «الاختيار 2».. كريم عبد العزيز بلوك جديد

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وكتب بيتر ميمي، على الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا "منتخب العالم الاختيار 2 فى رمضان ٢٠٢١ إن شاء لله". يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى. وكان أعلن بيتر ميمى مخرج مسلسل "الاختيار" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بدء التحضير لمسلسل "الاختيار 2". وكتب بيتر ميمى "الاختيار2 .. كريم عبد العزيز أحمد مكى رمضان 2020 .. إنتاج سينرجى وتاليف خالد سرحان". وتناول مسلسل "الاختيار1" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.

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