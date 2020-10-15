مصطفى خاطر يعلن موعد عرض الصندوق الأسود في السينمات

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأظهر مصطفى خاطر، فى الصورة، شخصيته في فيلمه الجديد "الصندوق الأسود".

وكتب مصطفى خاطر معلقا على الصورة "هادى مبيلغيش مبادئه بس بيجزأها فيلم الصندوق الاسود 28 اكتوبر بالسينمات".

اقرأ أيضًا:

يشارك الممثل مصطفى خاطر كلًا من منى زكي ومحمد فراج في بطولة فيلم الإثارة الصندوق الأسود بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

من خلال الإعلان الرسمي الذي أطلقته شركة أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي لفيلم الصندوق الأسود المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية، نشاهد مصطفى خاطر وقد شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.

ويبدو أننا بصدد لصين تتعارض أهدافهما في اقتحام المنزل، فلكل منهما غايته التي جاء من أجلها، وعلى الرغم من إظهاره بعض التعاطف مع ياسمين لكونها حامل، إلا أننا لا نستطيع التكهن بما إذا كان خاطر سيظل متمسكًا بهذا التعاطف حتى النهاية أم أن هدفه الذي جاء من أجله سيعميه عن أي مشاعر رأفة تجاه ضحيته.

بهذه الشخصية يخرج مصطفى خاطر عن الإطار الكوميدي الذي اشتهر به في أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية، والتي من بينها مسلسل نيللي وشريهان الذي شارك في بطولته مع دنيا وإيمي سمير غانم، ومسلسل هربانة منها مع ياسمين عبد العزيز، وفيلم حسن وبقلظ مع علي ربيع، وأوشن 14 مع حمدي الميرغني ومحمد أنور اللذان يشاركانه سلسلة المسرحيات الشهيرة مسرح مصر.